Бали вылетел из десятки: Россияне сменили фаворитов для покупки жилья за рубежом

Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. По итогам января — сентября 2026 года на королевство пришлось 17,8% заявок клиентов Tranio, рассказал РИА «Недвижимость» сооснователь и управляющий партнёр компании Михаил Буланов.

Следом идут Турция, увеличившая долю с 8,4% до 10,2%, и ОАЭ — с 8,3% до 9,8%. Четвёртое место занял Кипр с 8,1%, пятое — Греция с 7,3%. Грузия и Черногория разделили шестую строчку с 5,5%, далее расположились Франция — 5,2%, Испания — 4,8% и Италия — 3%.

Из первой десятки при этом выбыла Индонезия, где основной интерес покупателей был сосредоточен на Бали. По словам Буланова, россиян стали настораживать юридические риски, связанные с разрешениями на строительство и статусом земли на острове. На освободившееся место в топе поднялась Грузия.

Одновременно россияне стали закладывать больше денег на зарубежное жильё. Медианный бюджет покупки за год вырос на 9,5%, до 298 тысяч евро. В Таиланде показатель составляет около 129 тысяч евро, тогда как в Турции, ОАЭ и на Кипре типичный бюджет сделки находится в районе 300–350 тысяч евро.

Рост интереса к Кипру и Греции Буланов связывает в том числе с возможностью совместить покупку недвижимости с оформлением статуса для проживания. При этом для граждан РФ есть важное ограничение: Греция сохраняет приостановку новых заявок на инвестиционный ВНЖ по российскому паспорту. Поэтому желающие воспользоваться программой рассматривают оформление через второе гражданство. На Кипре спрос поддерживает возможность получения ПМЖ при выполнении инвестиционных и других требований программы.

До конца года в Tranio ожидают сохранения интереса россиян к недвижимости в Европе и на Кипре, в том числе как к варианту диверсификации капитала. Таиланд и ОАЭ, по прогнозу компании, останутся одними из основных инвестиционных направлений.

Ранее Life.ru писал о резком росте покупок недвижимости россиянами в Таиланде: за первое полугодие они заключили 820 сделок, что на 46,4% больше, чем годом ранее. В денежном выражении объём вложений увеличился на 84,5%, до $60,7 млн. Главным магнитом оказался Пхукет — во втором квартале на него приходилось 63,2% заявок клиентов Tranio. Ещё 21,1% запросов относились к провинции Чонбури, где находится Паттайя.