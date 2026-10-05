Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 17:43

Шенген без визы, но не для всех: Кому подойдёт гражданство Аргентины за инвестиции

Эксперт Березин: Гражданство Аргентины за инвестиции заинтересует россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nadia_acosta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nadia_acosta

Программа гражданства Аргентины за инвестиции заинтересует россиян, однако позволить себе участие смогут лишь несколько сотен человек в год, считает главный редактор портала о зарубежной недвижимости Филипп Березин. По его словам, главный плюс аргентинского паспорта — возможность безвизовых поездок в Шенгенскую зону.

Интерес уже проявляют владельцы паспортов карибских государств. При этом массового спроса на недвижимость в Аргентине эксперт не ожидает: страна пока мало знакома россиянам. Покупателей там значительно меньше, чем в Турции или ОАЭ, пояснил он в беседе с НСН.

Между РФ и США: Политолог оценил вероятность выхода Бразилии из БРИКС после выборов
Между РФ и США: Политолог оценил вероятность выхода Бразилии из БРИКС после выборов

Напомним, Аргентина планирует начать приём заявок на гражданство за инвестиции до конца 2026 года. Один из вариантов участия — невозвратный взнос в размере $350 тысяч. Претендентам потребуется подтвердить законность происхождения средств и отсутствие судимости.

Самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Аргентина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar