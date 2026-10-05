Шенген без визы, но не для всех: Кому подойдёт гражданство Аргентины за инвестиции

Программа гражданства Аргентины за инвестиции заинтересует россиян, однако позволить себе участие смогут лишь несколько сотен человек в год, считает главный редактор портала о зарубежной недвижимости Филипп Березин. По его словам, главный плюс аргентинского паспорта — возможность безвизовых поездок в Шенгенскую зону.

Интерес уже проявляют владельцы паспортов карибских государств. При этом массового спроса на недвижимость в Аргентине эксперт не ожидает: страна пока мало знакома россиянам. Покупателей там значительно меньше, чем в Турции или ОАЭ, пояснил он в беседе с НСН.

Напомним, Аргентина планирует начать приём заявок на гражданство за инвестиции до конца 2026 года. Один из вариантов участия — невозвратный взнос в размере $350 тысяч. Претендентам потребуется подтвердить законность происхождения средств и отсутствие судимости.