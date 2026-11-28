Правительство Германии обеспокоено возможным распространением украинского конфликта на Балтийское море. В последние недели Берлин неоднократно призывал Киев воздержаться от действий, способных привести к эскалации в регионе, сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, немецкие власти уже давно рассматривают подобный сценарий как серьёзную угрозу безопасности. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в разговоре с украинским коллегой Евгением Хмарой предупредил, что дальнейшие атаки на Балтике могут осложнить оказание поддержки Украине.

В Берлине допускают, что ответные действия Москвы в случае расширения географии конфликта могут оказаться значительно жёстче. Кроме того, немецкие власти опасаются, что Россия может обвинить страны НАТО в содействии украинским атакам.

Особую обеспокоенность правительства ФРГ вызывают возможные экономические последствия. В частности, дестабилизация обстановки на Балтике способна привести к существенному удорожанию морских грузоперевозок, как это произошло в Ормузском проливе.

Ещё 23 ноября Писториус публично заявил о недопустимости распространения боевых действий на Балтийское море. По словам министра, Киев несёт особую ответственность за предотвращение такого развития событий.

Напомним, 26 ноября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также предостерёг Украину от расширения географии конфликта. Поводом стали нападения на суда в Средиземном и Балтийском морях. Дипломат указал на угрозы свободному судоходству и экологии региона.