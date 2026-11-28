Калининградская «Балтика» одержала домашнюю победу над грозненским «Ахматом» со счётом 1:0 в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча на «Ростех Арене» запомнилась не только единственным голом, но и двумя удалениями во втором тайме.

Развязка наступила на 66-й минуте, когда защитник хозяев Фахд Муфи отправил мяч в ворота грозненцев. Однако уже спустя три минуты калининградцы остались в меньшинстве: Иван Беликов, появившийся на поле на 61-й минуте, успел получить две жёлтые карточки и был удалён.

Численное преимущество «Ахмата» продержалось всего 11 минут. На 80-й минуте красную карточку заработал полузащитник гостей Калиду Сидибе, после чего команды доигрывали встречу в равных составах — по десять человек. Изменить счёт грозненцам так и не удалось.

Для «Ахмата» это поражение стало первым в чемпионате под руководством Ролана Гусева, сменившего Станислава Черчесова. В двух предыдущих турах команда нового наставника обыграла московскую «Родину» (1:0) и ЦСКА (2:1).

Благодаря победе «Балтика» довела количество набранных очков до 23 и расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы. «Ахмат» с 17 баллами остался на 11-м месте.

Следующие матчи обе команды проведут 5 декабря. Калининградцы отправятся в Санкт-Петербург на встречу с «Зенитом», а грозненский клуб на своём поле примет московский «Локомотив».

Ранее Life.ru писал, что «Балтика» прервала пятиматчевую беспроигрышную домашнюю серию «Оренбурга», победив со счётом 2:0. Первый мяч хозяева забили в собственные ворота: на 13-й минуте неудачно сыграл защитник Данила Хотулёв. После перерыва преимущество гостей закрепил Егор Голенков, отличившийся на 65-й минуте.