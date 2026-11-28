Петербургский «Зенит» вернул себе лидерство в чемпионате России по футболу, разгромив московский ЦСКА со счётом 4:1. Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Армейцы пропустили первый мяч на 20-й минуте после автогола Мохаммеда Аззи. Незадолго до перерыва преимущество гостей удвоил Максим Глушенков, а на 51-й минуте Луис Энрике довёл счёт до разгромного.

Данил Круговой на 73-й минуте отыграл один мяч. Однако спустя восемь минут Глушенков оформил дубль и установил окончательный счёт встречи. С 12 забитыми мячами нападающий «Зенита» единолично возглавил гонку бомбардиров чемпионата.

Петербургский клуб набрал 34 очка и поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Вернуть себе лидерство может московское «Динамо», у которого 32 балла. Бело-голубые 29 ноября сыграют на выезде с самарскими «Крыльями Советов».

ЦСКА с 26 очками остаётся на пятом месте, потерпев третье поражение подряд в чемпионате. В следующем туре армейцы встретятся с московской «Родиной», а «Зенит» примет калининградскую «Балтику». Оба матча состоятся 5 декабря.

Напомним, в предыдущем туре РПЛ петербуржцы уступили казанскому «Рубину» со счётом 1:3. Татарстанский клуб прервал восьмиматчевую серию без побед над «Зенитом». Голами в составе хозяев отметились Ульви Бабаев, Игор Вуячич и Велдин Ходжа. Единственный мяч петербуржцев забил Луис Энрике.