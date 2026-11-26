Московское «Динамо» встретится с петербургским «Зенитом», а «Спартак» сыграет с ЦСКА в четвертьфинале «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России по футболу. Все пары плей-офф определились после завершения группового этапа.

В двух других противостояниях «Краснодар» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Ростов» встретится с «Оренбургом».

Четвертьфинальные противостояния пройдут в два матча. Первые игры запланированы на 1–3 марта 2027 года, ответные — на 15–17 марта. Победители определятся по сумме двух встреч.

Также сформировалась сетка плей-офф «пути регионов». В ней «Факел» встретится с «Нижним Новгородом», хабаровский СКА — с тольяттинским «Акроном», ульяновская «Волга» — с казанским «Рубином», а нижегородская «Волна» — с калининградской «Балтикой». Эти матчи состоятся 16–18 марта.

Кубок России разделён на две части — «путь РПЛ» и «путь регионов». Команды, занявшие первые два места в своих группах, продолжают борьбу в верхней сетке. Клубы, финишировавшие третьими, переходят в нижнюю. Проигравшие в матчах «пути РПЛ» также получают возможность продолжить выступление в «пути регионов», за исключением финальной стадии. В нижней сетке поражение означает вылет из турнира.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».