Московский «Локомотив» прервал серию из четырёх поражений подряд, обыграв столичную «Родину» со счётом 1:0. Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги стала для железнодорожников первой после смены главного тренера.

Победу красно-зелёным принёс Андрей Мостовой, отличившийся уже на восьмой минуте. Полузащитник поразил ворота соперника ударом из штрафной площади. Оставшееся время команды провели без голов.

Встреча проходила на «Арене-Химки» и стала дебютной для Сергея Овчинникова в роли исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива». Бывший голкипер железнодорожников возглавил команду 17 ноября после ухода Михаила Галактионова.

До этого москвичи проиграли четыре официальных матча подряд. Победа над «Родиной» позволила команде набрать 14 очков и подняться на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Соперник остался на 14-й строчке с 12 баллами.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» 29 ноября примет махачкалинское «Динамо», а «Родина» в тот же день сыграет на выезде с «Оренбургом». Перед этим команды проведут матчи Кубка России: железнодорожники встретятся с «Ростовом», а «Родина» — с казанским «Рубином».