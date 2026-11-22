Московское «Динамо» вышло на первое место в Российской премьер-лиге, сыграв вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1. Бело-голубые провели весь второй тайм вдесятером после удаления защитника Максима Осипенко, но сумели удержать результат. Встреча 15-го тура состоялась 22 ноября в Москве.

Гости открыли счёт уже на 11-й минуте благодаря точному удару нападающего Джона Кордобы. Однако на 27-й минуте форвард «Динамо» Ярослав Гладышев восстановил равновесие, отправив мяч в ворота краснодарцев.

Незадолго до перерыва положение хозяев осложнилось. На 44-й минуте защитник Максим Осипенко получил прямую красную карточку, оставив московскую команду в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество, «Краснодар» не смог добиться победы.

После ничьей «Динамо» набрало 32 очка и возглавило турнирную таблицу РПЛ, обойдя петербургский «Зенит», у которого осталось 31 очко. «Краснодар» с 27 баллами занимает четвёртую строчку.

В следующем туре 29 ноября москвичи отправятся в гости к самарским «Крыльям Советов», а краснодарцы встретятся на выезде с «Ростовом». До этого команды проведут заключительные матчи группового этапа Кубка России: «Динамо» сыграет с воронежским «Факелом», а «Краснодар» — с грозненским «Ахматом».