«Рубин» впервые за четыре года обыграл «Зенит» на домашнем поле
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Казанский «Рубин» прервал восьмиматчевую серию без побед над петербургским «Зенитом». Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшая 21 ноября в Казани, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Последний раз казанцы побеждали петербургский клуб в апреле 2024 года. После этого «Зенит» выиграл семь очных встреч, а ещё одна завершилась вничью.
Особенно примечательным результат стал для домашних матчей «Рубина». На своём поле казанская команда не могла обыграть «Зенит» с марта 2021 года.
Голами в составе победителей отметились Ульви Бабаев, Игор Вуячич и Велдин Ходжа. Единственный мяч среди петербуржцев забил Луис Энрике.
После победы «Рубин» набрал 21 очко и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. «Зенит» с 31 баллом сохранил лидерство, однако рискует потерять первое место по итогам тура.
Ранее Life.ru сообщал о стартовых составах «Рубина» и «Зенита» на матч 21 ноября. Перед встречей петербуржцы возглавляли чемпионат России с 31 очком, тогда как казанцы занимали восьмое место с 18 баллами.
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