Казанский «Рубин» и петербургский «Зенит» определились со стартовыми составами на встречу 15-го тура Российской премьер-лиги. Матч пройдёт 21 ноября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнётся в 17:30 по московскому времени. С первых минут за гостей сыграют Александр Соболев, Максим Глушенков и Луис Энрике.

Хозяева выпустят на поле Евгения Ставера, Егора Тесленко, Игоря Вуячича, Андерсона Арройо, Илью Самошникова, Никиту Лобова, Угочукву Иву, Бабаева, Йочича, Игнасио Сааведру и Эдди Сальседо.

В стартовый состав «Зенита» вошли Богдан Москвичев, Нуралы Алип, Нино, Игорь Дивеев, Вильмар Барриос, Луис Энрике, Густаво Мантуан, Артём Карпукас, Александр Соболев, Максим Глушенков и Педро.

Петербуржцы подходят к встрече лидерами чемпионата. После 14 туров команда набрала 31 очко и занимает первую строчку турнирной таблицы. Казанцы с 18 баллами располагаются на восьмом месте. Главным арбитром предстоящего матча назначен Сергей Карасёв.

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Для «Зенита» игра станет возможностью укрепить лидерство в чемпионате, тогда как «Рубин» попытается улучшить своё положение в турнирной таблице.