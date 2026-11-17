Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Локомотива». Специалист будет руководить железнодорожниками в ближайших матчах после ухода Михаила Галактионова. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Овчинников временно возглавит команду на фоне кадровых перестановок в тренерском штабе. В руководство также вошли Александр Бородюк, который займёт должность помощника старшего тренера, и тренер по физической подготовке Александр Гончаров.

К работе с командой привлекли аналитиков Максима Карасикова и Виктора Тестоедова. Начальником команды назначен Станислав Сухина, его заместителем — Дмитрий Фомкин.

Ранее Life.ru сообщал, что 17 ноября московский «Локомотив» официально прекратил сотрудничество с Михаилом Галактионовым. Вместе с наставником клуб покинули несколько представителей тренерского и административного штабов. Решение об отставке специалиста было объявлено ещё 6 ноября после домашнего поражения от казанского «Рубина» со счётом 0:1. На момент расставания с тренером железнодорожники находились на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.