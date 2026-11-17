Московский «Локомотив» официально расторг трудовой договор с главным тренером Михаилом Галактионовым по взаимному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Вместе с 42-летним специалистом команду покинули старший тренер Олег Лёвин и тренер по физической подготовке Кирилл Жинкин. Также прекратили работу аналитики Владимир Савченко, Андрей Анкудимов и Михаил Полишкис.

Из административного штаба ушли начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин. Таким образом, вслед за Галактионовым клуб покинули ещё семь сотрудников.

Специалист возглавлял железнодорожников с ноября 2022 года. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали Российской премьер-лиги в сезоне-2025/26.

За четыре года работы Галактионов стал вторым тренером в российской истории «Локомотива», которому удалось провести с командой более 150 матчей. Клуб поблагодарил его и остальных специалистов за вклад в развитие футболистов и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Решение о прекращении сотрудничества было объявлено ещё 6 ноября после домашнего поражения от казанского «Рубина» со счётом 0:1. К тому моменту москвичи набрали 11 очков за 14 туров чемпионата России и находились на 15-м месте.

Ранее Life.ru сообщал, что «Локомотив» согласовал с Галактионовым условия досрочного расторжения контракта. По данным СМИ, положенную тренеру компенсацию клуб выплатит частями в течение года. Первоначально соглашение специалиста с железнодорожниками действовало до конца 2028 года.