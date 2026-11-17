Московский «Локомотив» и Михаил Галактионов согласовали, как клуб выплатит тренеру неустойку за досрочный уход. Железнодорожники перечислят деньги уволенному специалисту частями в течение года.

Контракт Галактионова был рассчитан до конца 2028 года. О согласовании условий его расторжения сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ходом переговоров.

К моменту расставания с главным тренером «Локомотив» оказался в зоне прямого вылета. За 14 туров РПЛ москвичи набрали 11 очков и заняли 15-ю строчку в таблице.

Напомним, 6 ноября железнодорожники дома уступили «Рубину» со счётом 0:1 и потерпели четвёртое поражение подряд во всех турнирах. Сразу после матча клуб объявил об уходе Михаила Галактионова, который возглавлял команду с ноября 2022 года. Руководство команды уже извинилось перед болельщиками за провальные матчи.