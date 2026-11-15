Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников может стать исполняющим обязанности главного тренера московского «Локомотива» на ближайшие матчи. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с планами руководства клуба.

По информации издания, 56-летнего специалиста рассматривают в качестве временной замены Михаилу Галактионову, об уходе которого руководство железнодорожников объявило в начале ноября. Официального решения о назначении Овчинникова пока нет.

Предполагается, что помогать новому наставнику будут Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин и Александр Бородюк. Все трое хорошо знакомы болельщикам «Локомотива» по выступлениям за клуб и работе в российском футболе.

Сейчас Овчинников возглавляет академию железнодорожников. Во время игровой карьеры голкипер получил прозвище Босс, а после её завершения работал тренером в нескольких российских клубах и входил в штаб национальной сборной.

Перестановки в «Локомотиве» обсуждаются на фоне неудачного начала сезона. После 14 туров Российской премьер-лиги москвичи набрали всего 11 очков и расположились на предпоследнем, 15-м месте в таблице.

Последней игрой перед объявлением об отставке Галактионова стало домашнее поражение от казанского «Рубина» со счётом 0:1. После матча член совета директоров клуба Юрий Нагорных принёс болельщикам извинения за результаты команды и объявил о решении досрочно прекратить сотрудничество с главным тренером.