Мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес задумался об уходе из клуба из-за опасений за собственную безопасность. Поводом стал инцидент с беспилотником, произошедший во время возвращения команды с выездного матча. Об этом сообщает издание 365Scores.

Ночью 26 октября футболисты ехали из Ростова-на-Дону в Москву, когда в Воронежской области под атаку дронов попал пассажирский поезд. Спортсмены не пострадали, однако случившееся, по информации источника, серьёзно повлияло на эмоциональное состояние мексиканца.

После происшествия Монтес поделился тревогой с близкими и руководством команды. Клуб предоставил ему дополнительное время для восстановления и пообещал поддержку. Ожидается, что после международной паузы защитник сможет вернуться к тренировкам.

Однако семья футболиста советует ему рассмотреть возможность продолжения карьеры за пределами России. Представитель игрока уже изучает предложения из Мексики, США и европейских чемпионатов. При этом действующий контракт Монтеса рассчитан до 2029 года, а возможный трансфер оценивается примерно в десять миллионов евро.

На фоне отсутствия мексиканца «Локомотив» продолжает терять очки. Так, 6 ноября москвичи уступили казанскому «Рубину» со счётом 0:1. Единственный гол на 71-й минуте забил Егор Тесленко.

Ранее Life.ru сообщал, что футболисты «Локомотива» благополучно вернулись на базу после атаки беспилотника на поезд под Воронежем. По данным издания, удар пришёлся по вагону, находившемуся в нескольких вагонах от игроков. Пострадали пятеро других пассажиров.