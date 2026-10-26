«Локомотив» вернулся на базу после атаки БПЛА на поезд под Воронежем

Футболисты московского «Локомотива» благополучно добрались до тренировочной базы после происшествия с поездом в Воронежской области. Во время возвращения команды с выездного матча против «Ростова» пассажирский состав попал под атаку беспилотников. Никто из игроков и сотрудников клуба не пострадал.

В пресс-службе «Локомотива» подтвердили, что команда уже находится в Москве и приступила к подготовке к следующим встречам Кубка и чемпионата России. При этом подробности самого происшествия в официальном заявлении не раскрываются.

По информации «Спорт-Экспресса», беспилотник попал в состав на расстоянии четырёх вагонов от того, в котором находились футболисты. Сообщается, что ранения получили пятеро других пассажиров. Полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев подтвердил журналистам, что с командой всё в порядке.

Инцидент произошёл после матча 12-го тура РПЛ, в котором москвичи уступили «Ростову» со счётом 0:2. На обратном пути через Воронежскую область железнодорожное сообщение оказалось нарушено из-за массированной атаки БПЛА.

По данным РЖД, на станции Сомово получил повреждения вагон поезда Анапа — Москва. Кроме того, на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж пропало напряжение в контактной сети, из-за чего движение составов временно остановили.

Впоследствии железнодорожникам удалось восстановить движение, однако 18 пассажирских поездов продолжали следовать с задержками. В «Локомотиве» поблагодарили руководство РПЛ и воронежского «Факела» за помощь в сложившейся ситуации.

Теперь команда продолжает подготовку к ближайшим матчам. О каких-либо изменениях тренировочного графика из-за происшествия клуб не сообщал.

Ранее Life.ru сообщил, что футболисты «Локомотива» оказались в пассажирском поезде, который подвергся атаке беспилотников под Воронежем. Во время происшествия пострадали пять человек, однако игроков среди раненых не было. Команда возвращалась в Москву после матча с «Ростовом».