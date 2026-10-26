Поезда снова идут через Воронеж, но 18 составов отстают от расписания: список рейсов

Движение поездов на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж восстановлено после остановки из-за атаки беспилотников. Об этом сообщили в РЖД. При этом 18 пассажирских составов пока следуют с задержками.

Компания принимает меры, чтобы вернуть поезда в расписание. Сотрудники поездных бригад помогают пассажирам. Продолжительность задержек в сообщении не уточняется.

На данный момент задерживаются поезда № 11 Анапа — Москва, № 113 Краснодар — Москва, № 143 Кисловодск — Москва, № 237 Воронеж — Москва, № 135 Махачкала — Санкт-Петербург, № 65 Воронеж — Москва, № 125 Новороссийск — Москва, № 304 Москва — Сухум, № 8 Санкт-Петербург — Керчь, № 154 Москва — Ростов-на-Дону, № 92 Москва — Керчь, № 26 Москва — Воронеж, № 44 Москва — Сириус, № 62 Москва — Нальчик, № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 302 Минск — Адлер, № 38 Нижний Новгород — Сириус, № 126 Москва — Новороссийск.

Уточнить движение своего поезда можно на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» или по круглосуточному телефону центра поддержки 8-800-775-00-00. Звонки из любой точки России бесплатные.

После атаки БПЛА на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж пропало напряжение в контактной сети. Движение приостановили, к работам приступили восстановительные бригады. На станции Сомово был повреждён вагон поезда № 11 Анапа — Москва. По предварительным данным РЖД, пострадали пять пассажиров.

Напомним, ночью и утром 26 октября Воронеж подвергся атаке беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, погибли двое мужчин, ещё 17 человек, включая ребёнка, получили ранения. Повреждения фасадов и окон зафиксированы почти во всех районах города. Пожары возникли в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, гаражном кооперативе, на школьном стадионе и нескольких промышленных предприятиях. На предприятиях, по оценке главы региона, обошлось без существенных последствий.

Ранее Life.ru рассказывал, что над Воронежской агломерацией и рядом районов области уничтожили 113 беспилотников. Более 70 аппаратов сбили непосредственно над Воронежем. Гусев предупредил, что сведения о последствиях атаки могут дополняться.