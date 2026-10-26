ВСУ атаковали поезд с футболистами «Локомотива» под Воронежем

Футболисты московского «Локомотива» оказались в пассажирском поезде, подвергшемся атаке украинских беспилотников под Воронежем. Пять человек получили ранения, однако сами игроки не пострадали, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Команда возвращалась в Москву после выездного матча с «Ростовом». По информации канала, беспилотник мог целенаправленно атаковать состав, повредив четыре вагона. После происшествия футболисты пересели на автобус, чтобы добраться до столицы.

Из-за повреждения контактной сети движение на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж временно остановили. Позднее железнодорожное сообщение восстановили, однако 18 поездов продолжили следовать с задержками. Подробнее о сегодняшней атаке ВСУ на Воронеж — в нашем материале.