Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 12:42

ВСУ атаковали поезд с футболистами «Локомотива» под Воронежем

Обложка © Telegram/ФК «Локомотив» Москва

Обложка © Telegram/ФК «Локомотив» Москва

Футболисты московского «Локомотива» оказались в пассажирском поезде, подвергшемся атаке украинских беспилотников под Воронежем. Пять человек получили ранения, однако сами игроки не пострадали, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Команда возвращалась в Москву после выездного матча с «Ростовом». По информации канала, беспилотник мог целенаправленно атаковать состав, повредив четыре вагона. После происшествия футболисты пересели на автобус, чтобы добраться до столицы.

В Воронеже при атаке БПЛА погибли два человека, ещё 17 человек ранены
В Воронеже при атаке БПЛА погибли два человека, ещё 17 человек ранены

Life.ru писал об атаке БПЛА на пассажирский поезд в Воронежской области. В РЖД подтвердили повреждение пассажирского поезда № 11 Анапа — Москва на станции Сомово. По предварительным данным, пострадали пять пассажиров. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на состав упали обломки беспилотника, а двое находившихся в поезде получили тяжёлые ранения.

Из-за повреждения контактной сети движение на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж временно остановили. Позднее железнодорожное сообщение восстановили, однако 18 поездов продолжили следовать с задержками. Подробнее о сегодняшней атаке ВСУ на Воронеж — в нашем материале.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar