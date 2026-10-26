ВСУ атаковали поезд с футболистами «Локомотива» под Воронежем
Обложка © Telegram/ФК «Локомотив» Москва
Футболисты московского «Локомотива» оказались в пассажирском поезде, подвергшемся атаке украинских беспилотников под Воронежем. Пять человек получили ранения, однако сами игроки не пострадали, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
Команда возвращалась в Москву после выездного матча с «Ростовом». По информации канала, беспилотник мог целенаправленно атаковать состав, повредив четыре вагона. После происшествия футболисты пересели на автобус, чтобы добраться до столицы.
Life.ru писал об атаке БПЛА на пассажирский поезд в Воронежской области. В РЖД подтвердили повреждение пассажирского поезда № 11 Анапа — Москва на станции Сомово. По предварительным данным, пострадали пять пассажиров. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на состав упали обломки беспилотника, а двое находившихся в поезде получили тяжёлые ранения.
Из-за повреждения контактной сети движение на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж временно остановили. Позднее железнодорожное сообщение восстановили, однако 18 поездов продолжили следовать с задержками. Подробнее о сегодняшней атаке ВСУ на Воронеж — в нашем материале.
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