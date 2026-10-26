Обломки дронов упали на движущийся поезд под Воронежем, есть пострадавшие

Движущийся поезд оказался под ударом БПЛА в левобережном пригороде Воронежа во время атаки 26 октября. Люди получили ранения, двое — тяжёлые. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам главы региона, именно в поезде пострадала значительная часть из 17 человек, раненых при атаке на Воронеж. Точное число получивших травмы в составе он не назвал. На месте работают оперативные службы.

Ранее Life.ru сообщал, что утром 26 октября в Воронежской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило в 05:47 мск. Позднее губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА над городом и пригородами.