Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных принёс извинения болельщикам за неудачное выступление команды в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Заявление прозвучало после домашнего поражения железнодорожников от казанского «Рубина» со счётом 0:1.

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за первую часть сезона. Конечно, пока не показываем той игры, которую от нас болельщики ждут. Уверен, что клуб поправит ситуацию», — сказал Нагорных журналистам.

Матч 14-го тура РПЛ состоялся 6 ноября на московской «РЖД Арене». Единственный гол на 71-й минуте забил защитник «Рубина» Егор Тесленко. Для «Локомотива» это поражение стало третьим подряд в чемпионате России.

Сразу после встречи руководство столичного клуба объявило об уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера. Специалист возглавлял железнодорожников с ноября 2022 года. Решение о досрочном прекращении контракта озвучил сам Нагорных на послематчевой пресс-конференции.

После 14 туров «Локомотив» набрал всего 11 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда находится в зоне прямого вылета из высшего дивизиона.