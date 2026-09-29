Балтийский фильтр: Латвийские таможенники начали рыться в зерне из России

Латвия приступила к проверке происхождения партий зерна из России, проходящих через территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Процедура призвана отсеивать зерно, которое может быть произведено на новых территориях, не признаваемых Ригой. Этот вопрос обсуждался на переговорах в Брюсселе с представителями аграрных ведомств стран Прибалтики.

Министр Тарас Высоцкий заявил, что Киев рассчитывает перейти к более системному контролю подобных грузов.

«Важно перейти от фиксации проблемы к системному контролю происхождения такой продукции», — отметил он.

Остальную часть заявления чиновник посвятил необходимости совместной работы с Литвой, Латвией и Эстонией.

Ранее Life.ru сообщал, что Латвия и Литва рассматривали возможность прекратить транзит российского зерна через свои порты, чтобы тем самым помочь Украине. Основной объём таких поставок на тот момент приходился на латвийское направление.