Балтийский фильтр: Латвийские таможенники начали рыться в зерне из России
Латвия начала проверять происхождение российского зерна в портах
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Латвия приступила к проверке происхождения партий зерна из России, проходящих через территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Процедура призвана отсеивать зерно, которое может быть произведено на новых территориях, не признаваемых Ригой. Этот вопрос обсуждался на переговорах в Брюсселе с представителями аграрных ведомств стран Прибалтики.
Министр Тарас Высоцкий заявил, что Киев рассчитывает перейти к более системному контролю подобных грузов.
«Важно перейти от фиксации проблемы к системному контролю происхождения такой продукции», — отметил он.
Остальную часть заявления чиновник посвятил необходимости совместной работы с Литвой, Латвией и Эстонией.
Ранее Life.ru сообщал, что Латвия и Литва рассматривали возможность прекратить транзит российского зерна через свои порты, чтобы тем самым помочь Украине. Основной объём таких поставок на тот момент приходился на латвийское направление.
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