Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 13:14

Балтийский фильтр: Латвийские таможенники начали рыться в зерне из России

Латвия начала проверять происхождение российского зерна в портах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZCOOL HelloRF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZCOOL HelloRF

Латвия приступила к проверке происхождения партий зерна из России, проходящих через территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Процедура призвана отсеивать зерно, которое может быть произведено на новых территориях, не признаваемых Ригой. Этот вопрос обсуждался на переговорах в Брюсселе с представителями аграрных ведомств стран Прибалтики.

Министр Тарас Высоцкий заявил, что Киев рассчитывает перейти к более системному контролю подобных грузов.

«Важно перейти от фиксации проблемы к системному контролю происхождения такой продукции», — отметил он.

Остальную часть заявления чиновник посвятил необходимости совместной работы с Литвой, Латвией и Эстонией.

«Продержаться до нового года»: Украинские фермеры не получат €220 млн от ЕС
«Продержаться до нового года»: Украинские фермеры не получат €220 млн от ЕС

Ранее Life.ru сообщал, что Латвия и Литва рассматривали возможность прекратить транзит российского зерна через свои порты, чтобы тем самым помочь Украине. Основной объём таких поставок на тот момент приходился на латвийское направление.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Латвия
  • Украина
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar