«Продержаться до нового года»: Украинские фермеры не получат €220 млн от ЕС
Bloomberg: Украина не получила от Евросоюза €220 млн помощи для фермеров
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Еврокомиссия не одобрила запрос Украины на дополнительные €220 млн для поддержки сельского хозяйства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.
Киев рассчитывал получить деньги сверх уже действующих программ помощи. После отказа Брюсселя власти решили закрыть потребность за счёт льготного кредита Всемирного банка объёмом $250 млн.
«Это даст нам возможность более или менее продержаться до нового года», — заявил Высоцкий.
При этом он подчеркнул, что уже сейчас необходимо искать средства на весенний период, поскольку положение отрасли остаётся сложным.
Представитель Еврокомиссии сообщил, что в Брюсселе состоится заседание платформы доноров Украины с участием украинского министра финансов. На встрече планируется обсудить дальнейшие потребности страны и варианты покрытия бюджетного дефицита.
Ранее Life.ru писал, что проблемы украинского агроэкспорта усилились из-за перебоев в работе черноморских портов. Фермеры оказались перед выбором: хранить предназначенный для продажи урожай либо реализовывать его внутри страны с убытками.
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