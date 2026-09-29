«Украина проигрывает»: Политолог объяснил, почему ЕС не даёт Киеву ракеты Patriot

Нехватка ракет Patriot и сомнения в перспективах Украины мешают Евросоюзу согласовать новые поставки Киеву, считает профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, украинской стороне уже передали значительное количество средств противовоздушной обороны, однако темпы производства остаются низкими.

США и ЕС оказались не готовы к характеру конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине. При этом нехваткой запасов эксперт объясняет лишь часть проблемы. Он также связал сдержанность европейцев с растущим разочарованием в ходе конфликта.

«Но, с другой стороны, только слепой не видит того, что Украина проигрывает, и отдавать любые вооружения, в том числе дорогие, это фактически выбрасывать их, не достигнув никакого результата», — заявил политолог в беседе с «Ридусом».

Он добавил, что ЕС стремится сократить своё участие в противостоянии. Кроме того, государства могут сохранять боеприпасы для собственной обороны.

Напомним, ранее Кая Каллас сообщила, что министры обороны ЕС не согласовали передачу Украине оставшихся запасов ракет Patriot. Обсуждается схема, при которой страны передадут имеющиеся боеприпасы, а позднее получат замену за счёт европейского фонда военного финансирования объёмом 90 миллиардов евро.