«Могут сильно пожалеть»: что грозит Польше за выпуск ракет Patriot для убийств россиян

Размещение в Польше завода по производству ракет Patriot, предназначенных для Украины, может привести к жёсткой реакции Москвы. Он станет прямой целью для ВС РФ, заявил сенатор Григорий Карасин в беседе с Life.ru. Так он прокомментировал инициативу Варшавы разместить подобное предприятие на своей территории, если Киев получит необходимую лицензию от США.

Разговоры о том, что Польша предлагает разместить у себя завод по производству ракет Patriot для Украины, какое-то время уже ведутся. Они носят явно провокационный и острополитический характер. Варшава хочет встать в передовые ряды борьбы с Россией, отсюда и такие грозные планы с жёсткими формулировками. Григорий Карасин Сенатор

Но на деле это действительно поставит всё польское государство под угрозу ответных акций со стороны РФ, считает собеседник Life.ru. Если на польской территории будут выпускать вооружение, которое предназначено для разрушений и убийств в России, соответствующая логика затронет и саму Польшу в плане ответных действий.

Никаких иллюзий по этому поводу в Варшаве не должно быть: ответ будет жёстким и довольно тяжёлым для польского государства, подчеркнул он.

«Поэтому надо ещё раз подумать. Мы всё-таки рассчитываем на то, что здравый смысл должен присутствовать во всех рассуждениях польского политического руководства», — сказал Карасин.

Сенатор не стал делать прогнозов о том, решится ли Польша на такой шаг, но выразил надежду, что здравый смысл победит и Варшава ограничится лишь словесной атакой.

«Медийная и пропагандистская составляющая останется, но на деле ничего предпринято не будет. Но если они пойдут на это, то могут очень сильно пожалет», — заключил Карасин.

Ещё летом Варшава начала прорабатывать расширение собственного участия в программе Patriot. Life.ru сообщал, что Польша добивалась переноса производства ракет для этих систем на европейскую территорию. Тогда министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчёркивал, что страна заинтересована в максимально быстром получении заказанных вооружений. А недавно польские власти предложили Украине начать делать эти боеприпасы прямо у них в стране.