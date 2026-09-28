Каллас заявила, что ЕС так и не договорился о выделении Киеву ракет для Patriot
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Министры обороны стран — членов ЕС не смогли договориться о выделении Украине оставшихся запасов ракет для ЗРК Patriot. Об этом по итогам встречи заявила глава Евродипломатии Кая Каллас.
«Никаких новых решений о передаче ракет не принято», — сказала она.
По словам дипломата, есть возможность, что страны, обладающие запасами, передадут их Киеву взамен на поставки в будущем. Их планируется оплатить из фонда военного финансирования ЕС, рассчитанного на 90 миллиардов евро.
Ранее Кая Каллас уже призывала передать Украине ракеты для ЗРК Patriot в обмен на будущие поставки. Она не указывала на конкретные государства, однако, как писали европейские СМИ, речь шла о Греции и Испании.
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