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Опубликовано 28 сентября, 11:50

Каллас заявила, что ЕС так и не договорился о выделении Киеву ракет для Patriot

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Министры обороны стран — членов ЕС не смогли договориться о выделении Украине оставшихся запасов ракет для ЗРК Patriot. Об этом по итогам встречи заявила глава Евродипломатии Кая Каллас.

«Никаких новых решений о передаче ракет не принято», — сказала она.

По словам дипломата, есть возможность, что страны, обладающие запасами, передадут их Киеву взамен на поставки в будущем. Их планируется оплатить из фонда военного финансирования ЕС, рассчитанного на 90 миллиардов евро.

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Ранее Кая Каллас уже призывала передать Украине ракеты для ЗРК Patriot в обмен на будущие поставки. Она не указывала на конкретные государства, однако, как писали европейские СМИ, речь шла о Греции и Испании.

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Матвей Константинов
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