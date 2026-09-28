Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала страны союза срочно передать Украине ракеты для комплексов Patriot из собственных запасов. С таким обращением она выступила перед встречей министров обороны ЕС в Брюсселе.

По словам Каллас, позднее переданные ракеты можно будет заменить новыми по мере их производства. О заключённых соглашениях о такой замене она не сообщила. Среди стран, от которых ждут поставок, европейские СМИ называют Грецию и Испанию. Сама Каллас в этом обращении их не упоминала.

Вопрос обсуждают уже несколько недель. В начале сентября Каллас говорила, что странам ЕС не удалось принять конкретных решений о передаче Украине дополнительных ракет Patriot.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что европейские страны закупают вооружения в государствах Африки, Азии и Латинской Америки, а затем передают их Украине. По словам дипломата, при покупке оружия европейские государства дают поставщикам гарантии, что продукцию не передадут третьим странам. Однако впоследствии эти договорённости нарушаются, и техника попадает на Украину.