Средняя зарплата в России по итогам ноября может оказаться на 9–13% выше, чем годом ранее. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ожидает, что она составит 107–111 тыс. рублей. Об этом эксперт рассказал ТАСС.

В ноябре 2025 года средний заработок достигал 98 193 рублей. Теперь, согласно оценке экономиста, прибавка может составить от 8,8 тыс. до 12,8 тыс. рублей. При этом даже нижняя граница прогноза предполагает рост более чем на 9%. По сравнению с ноябрём 2020 года средняя зарплата может увеличиться в 2,17–2,25 раза.

Ранее в Госдуме рассказали, что работодатель обязан выплатить сотрудникам 13-ю зарплату, если такое поощрение предусмотрено трудовым или коллективным договором либо внутренними документами компании, а работник выполнил установленные условия. Основания для начисления бонуса могут быть разными. В одних организациях учитывают выполнение производственных планов, в других — многолетний стаж, дополнительную нагрузку по наставничеству или даже семейное положение сотрудника.