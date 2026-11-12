Работодатель обязан выплатить сотрудникам 13-ю зарплату, если такое поощрение предусмотрено трудовым или коллективным договором либо внутренними документами компании, а работник выполнил установленные условия. Об этом РИА «Новости» рассказала председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По словам депутата, под 13-й зарплатой обычно понимают годовую премию. Однако Трудовой кодекс не гарантирует её всем работникам. Компания самостоятельно решает, вводить ли такую выплату, ориентируясь на собственные финансовые возможности и систему поощрения персонала.

«Тринадцатая зарплата должна быть выплачена, если такое условие закреплено в трудовом договоре с работником, в системе оплаты труда у данного работодателя, в коллективном договоре или соглашении, во внутреннем положении о премировании и прочих локальных нормативных актах конкретной организации», — пояснила Кавшар.

Основания для начисления бонуса могут быть разными. В одних организациях учитывают выполнение производственных планов, в других — многолетний стаж, дополнительную нагрузку по наставничеству или даже семейное положение сотрудника.

При этом размер годового вознаграждения и сроки его перечисления определяет сам работодатель. Но если соответствующая выплата закреплена в документах компании и все условия соблюдены, она становится обязательной.

Ранее Life.ru разбирался, может ли начальник лишить сотрудника 13-й зарплаты. Профессор Финансового университета Александр Сафонов объяснил, что руководитель не вправе произвольно исключать работника из списка премируемых. Подобное решение должно быть обоснованным и соответствовать внутренним правилам организации.

Кроме того, Life.ru рассказывал о новых тенденциях в выплате новогодних премий. По оценкам кадровых специалистов, в 2026 году больше компаний могут перейти на двухэтапную систему: небольшую часть бонуса перечислять перед праздниками, а основную — в январе или феврале после подведения финансовых итогов. При этом некоторые работодатели планируют отказаться от массовых поощрений в пользу адресных выплат наиболее результативным сотрудникам.