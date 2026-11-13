Зумеры не отказываются от взросления, а стремятся построить жизнь по собственным правилам, не жертвуя психологическим благополучием ради карьеры и общепринятых стандартов успеха. Такое мнение высказала супермодель, актриса и телеведущая Мария Исаева в беседе с «Радио 1».

По словам Исаевой, привычные представления о благополучной жизни сформировались в совершенно иных условиях. Сегодня молодёжь сталкивается с новыми вызовами и всё чаще предпочитает заботиться о собственном состоянии, а не следовать требованиям старших поколений.

«Они не отказываются взрослеть. Они отказываются стареть душой и соглашаться на сценарий, который ведёт к выгоранию», — объяснила актриса.

Исаева считает, что представители поколения Z больше не воспринимают покупку квартиры, стабильную офисную работу и традиционную карьерную лестницу как обязательные составляющие успеха. Вместо этого они могут выбрать съёмное жильё, гибкий график и психологический комфорт. Подобные перемены, по её мнению, заметны и в моде: молодые люди свободно сочетают разные стили, не стремясь соответствовать единому образцу.

Собеседница издания призвала не ругать зумеров за отказ от привычных жизненных установок. Она убеждена, что молодое поколение не столько разрушает существующую систему, сколько пытается сделать её более гибкой и ориентированной на человека.