Пчеловодство привлекает всё больше молодых предпринимателей, рассказал председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев. По его оценке, на одну пчелосемью при запуске своего дела нужно закладывать около 20 тысяч рублей.

«Если взять пять семей, то это 100 тысяч. Но нужно ещё купить защитный костюм, медогонку, другие необходимые вещи», — объяснил собеседник URA.ru.

Освоить профессию зумерам позволяют аграрные вузы. Развивать пасеку можно с помощью региональной поддержки. Претенденты готовят проекты и защищают их на конкурсе, чтобы получить финансирование.

«Субсидии, которые получают пчеловоды в регионах, — это агро-стартапы. Желающие заняться пчелами пишут программы и на их основании выходят на конкурс...» — отметил эксперт.