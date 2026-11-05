Нападения медведей на пасеки могут сократить объёмы мёда, собранного в Алтайском крае, предупредил аналитик аграрного рынка Леонид Холод. По его словам, из-за нехватки естественного корма в лесу хищники стали искать доступную пищу в пчеловодческих хозяйствах.

Разорение пасек оборачивается для владельцев потерями: часть продукции уничтожается, а уцелевший мёд может оказаться испорченным. Восстановление хозяйства тоже требует затрат: нужно покупать пчеломаток и заново налаживать производство. Чем больше пасек пострадает, тем существеннее будут убытки, пояснил собеседник URA.ru.

Подобный случай произошёл и в Челябинской области. Основную долю российского мёда производят личные подсобные хозяйства, а среди ведущих регионов — Башкортостан, Татарстан и Алтайский край. По данным Центра отраслевой экспертизы, в 2025 году в стране получили 61,5 тысячи тонн мёда. На 2026 год прогнозировался сопоставимый результат, однако итоговая статистика появится только весной 2027-го.