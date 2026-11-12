Знаменитый банан, приклеенный скотчем к стене и проданный в 2024 году за $6,2 млн, впервые покажут в России. Инсталляция итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант» появится в московском Доме культуры «ГЭС-2» уже 4 декабря. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia.

Работа станет частью выставки «Вещи, идолы, бананы», приуроченной к пятилетию культурного пространства. Экспозиция продлится до 4 апреля 2027 года и объединит около 50 произведений разных эпох — от древних скульптур до работ Огюста Родена, Луиз Буржуа и Джеффа Кунса. Кураторами выступили Франческо Бонами и Дмитрий Белкин.

Сам «Комедиант» прославился ещё в 2019 году на ярмарке Art Basel в Майами, где первые экземпляры продавались за $120–150 тысяч. Спустя пять лет один из них ушёл с молотка Sotheby's за $6,24 млн. Покупателем стал криптопредприниматель Джастин Сан, который через девять дней после торгов публично съел банан во время пресс-конференции в Гонконге.

Впрочем, произведение искусства от этого не пострадало. Дело в том, что покупатель получает не конкретный фрукт, а сертификат подлинности и инструкции по воспроизведению инсталляции. Бананы разрешается заменять по мере порчи, примерно каждые 7–10 дней. Поэтому в Москву привезут не сохранившийся с аукциона плод, а очередное воплощение знаменитой работы.

Помимо выставки, с 4 по 6 декабря в «ГЭС-2» пройдут концерты, лекции, мастер-классы и театральные постановки. А с 1 декабря посетителям больше не придётся заранее регистрироваться для входа в само здание. При этом на отдельные мероприятия регистрация или билеты по-прежнему могут потребоваться.

Ранее Life.ru рассказывал, что в мае 2026 года знаменитый банан украли с выставки в Центре Помпиду в Меце. Посетитель забрал фрукт прямо из экспозиции, после чего музей обратился в полицию. Восстановить работу удалось практически сразу. А летом 2025 года другой посетитель французского музея съел часть «Комедианта». Мужчину остановила охрана, однако сам Каттелан отреагировал на произошедшее с юмором.