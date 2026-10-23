Банда насмерть отравила спиртом пятерых граждан в Петербурге ради кражи имущества

В Петербурге задержали шесть человек, которых обвиняют в убийствах и мошенничестве с недвижимостью. По версии следствия, фигуранты отравили метиловым спиртом пятерых граждан, а затем похитили принадлежавшее погибшим имущество. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Задержание обвиняемых в Петербурге. Видео © Telegram / СК РФ

Предполагаемым организатором группы следствие считает 49-летнего местного жителя. Как полагают в СК, в сентябре 2017 года он объединил ещё четверых мужчин и женщину. Преступления совершались с сентября 2017-го по январь 2020 года. По данным ведомства, участники действовали в разном составе.

В зависимости от роли каждому предъявлены обвинения по статьям об убийстве и мошенничестве в особо крупном размере. В деле фигурируют пять погибших и три эпизода мошенничества. Всем обвиняемым избраны меры пресечения.

Ранее Life.ru рассказывал о деле об убийстве и хищении квартир в Москве с восемью фигурантами. Расследование связано с исчезновением владельца столичной квартиры и незаконным завладением недвижимостью.