Банда насмерть отравила спиртом пятерых граждан в Петербурге ради кражи имущества
В Петербурге задержали шестерых обвиняемых в убийстве пяти человек ради кражи
Обложка © Telegram / СК РФ
В Петербурге задержали шесть человек, которых обвиняют в убийствах и мошенничестве с недвижимостью. По версии следствия, фигуранты отравили метиловым спиртом пятерых граждан, а затем похитили принадлежавшее погибшим имущество. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Задержание обвиняемых в Петербурге. Видео © Telegram / СК РФ
Предполагаемым организатором группы следствие считает 49-летнего местного жителя. Как полагают в СК, в сентябре 2017 года он объединил ещё четверых мужчин и женщину. Преступления совершались с сентября 2017-го по январь 2020 года. По данным ведомства, участники действовали в разном составе.
В зависимости от роли каждому предъявлены обвинения по статьям об убийстве и мошенничестве в особо крупном размере. В деле фигурируют пять погибших и три эпизода мошенничества. Всем обвиняемым избраны меры пресечения.
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