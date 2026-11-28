В Сочи мужчину арестовали на десять суток после инцидента на пляже имени Семашко в Лазаревском районе. По данным Baza, он вместе с другими мужчинами мастурбировал на глазах у отдыхающих.

Один из очевидцев потребовал прекратить непристойное поведение. В ответ мужчина обругал его матом. Вскоре нарушителя задержали сотрудники полиции и составили протокол о мелком хулиганстве.

В суде мужчина признал вину и пообещал больше не нарушать общественный порядок. Ему назначили десять суток административного ареста.