Банда онанистов устроила непристойное шоу на пляже в Сочи
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В Сочи мужчину арестовали на десять суток после инцидента на пляже имени Семашко в Лазаревском районе. По данным Baza, он вместе с другими мужчинами мастурбировал на глазах у отдыхающих.
Один из очевидцев потребовал прекратить непристойное поведение. В ответ мужчина обругал его матом. Вскоре нарушителя задержали сотрудники полиции и составили протокол о мелком хулиганстве.
В суде мужчина признал вину и пообещал больше не нарушать общественный порядок. Ему назначили десять суток административного ареста.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании мужчины за непристойное поведение в поезде в Германии. Пассажир и его 45-летняя спутница занялись сексом на глазах у окружающих, после чего сотрудники поезда вызвали полицию. При проверке выяснилось, что мужчина находился в розыске, а теперь обоим участникам инцидента грозит уголовная ответственность за непристойное поведение в общественном месте.