Камеры в Казани покрылись непристойными рисунками, а за их удаление требуют 6 тысяч рублей

Жители Казани обнаружили посторонние надписи и непристойные рисунки на изображении со своих камер видеонаблюдения Dahua. О взломе сообщил Mash Iptash со ссылкой на подписчиков из Советского и Авиастроительного районов.

По данным канала, затронутые устройства установлены в подъездах, на улицах и промышленных площадках. В сообщении также говорится о камерах в школах и жилых домах Татарстана. Точное число пострадавших устройств в республике не приводится.

На фоне этих сообщений появились предложения платно восстановить работу систем наблюдения. Как утверждает Mash Iptash, за удаление посторонних изображений с экрана просят шесть тысяч рублей.

Ранее исследователи платформы Hunt.io описали отдельную кампанию взлома более 14 530 устройств Dahua. Согласно опубликованному 18 августа отчёту, атаки проходили с 17 июня по 22 июля 2026 года и затронули разные страны. Среди устройств, местоположение которых удалось определить, больше всего находилось на Украине и в России. Специалисты выявили подбор паролей и использование известных уязвимостей для обхода авторизации.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении МВД насчёт стандартного пароля admin. В ведомстве поясняли, что злоумышленники массово проверяют простые заводские комбинации на камерах, регистраторах, роутерах и другой подключённой к Интернету технике.