От любовных утех до тюремной койки: Беглый преступник попался из-за секса в поезде
В Германии разыскиваемого преступника поймали из-за секса в поезде
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Германии секс в скоростном поезде обернулся для 29-летнего пассажира тюремным заключением на год и три месяца. Мужчина привлёк внимание сотрудников железной дороги своим поведением, а при проверке документов выяснилось, что он находится в розыске. Об этом сообщила федеральная полиция Ганновера.
Инцидент произошёл 22 ноября в поезде, следовавшем из Гамбурга в Штутгарт. Около 15:10 мужчина и его 45-летняя спутница занялись сексом прямо на пассажирских сиденьях.
Сотрудники поезда потребовали от пары прекратить любовные игры, после чего вызвали полицию. Правоохранители встретили пассажиров в Гёттингене.
Оказалось, что мужчина ранее был осуждён за причинение телесных повреждений и нападение на сотрудников правоохранительных органов. В отношении него действовали сразу два ордера на арест. Вместо продолжения путешествия немца доставили в тюрьму, где ему предстоит провести 15 месяцев.
Кроме того, теперь обоим любителям острых ощущений грозит уголовная ответственность за непристойное поведение в общественном месте.
Ранее Life.ru рассказывал о неудачливом преступнике, который похитил 200 пластиковых колец из ювелирного магазина в Стамбуле, приняв их за золотые украшения. Мужчина попытался покинуть Турцию, однако был задержан полицейскими в аэропорту.
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