Пятимесячный котёнок по кличке Мисифу помог семье из Мексики отбиться от вооружённого грабителя. Когда преступник потребовал деньги из кассы, одна из продавщиц выставила перед ним питомца, и тот начал размахивать лапами. Неожиданная защита сработала: мужчина сбежал с пустыми руками. Об этом сообщает мексиканский телеканал N+.

Кот спас магазин от грабителя в Мексике. Видео © Х / UniversalPuebla

Необычное ограбление произошло 7 ноября в городе Пуэбла, однако запись с камеры наблюдения разошлась по соцсетям лишь спустя несколько дней. Примерно в 19:30 в небольшой семейный магазин в районе Сан-Рамон зашёл мужчина в кепке и медицинской маске. Он спросил аспирин и, не получив лекарство, ушёл.

Спустя девять минут незнакомец вернулся, достал из рюкзака предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать ему деньги. В этот момент дочь хозяйки магазина схватила лежавшего на прилавке Мисифу и поднесла его к лицу грабителя.

Котёнок принялся активно размахивать лапами, пытаясь поцарапать незнакомца. Тот начал пятиться назад, а на помощь продавщицам тем временем прибежали другие члены семьи. В итоге налётчик предпочёл ретироваться, ничего не забрав.

После происшествия семья закрыла магазин и вызвала полицию. История получила широкую огласку благодаря записи с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлена неожиданная схватка грабителя с пушистым защитником.

Хозяйка котёнка Лидия рассказала журналистам, что обычно Мисифу отличается спокойным и дружелюбным характером. Поэтому его реакция удивила даже домашних. Женщина считает, что питомец почувствовал опасность и попытался защитить семью.

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