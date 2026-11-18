Российский турист спас голодного кота в Турции, которому местные рыбаки, по словам очевидцев, дали смертельно опасную рыбу фугу. Мужчина заметил животное с ядовитой добычей в пасти и успел отобрать её до того, как кот съел опасное угощение. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Россиянин спас кота от ядовитой рыбы фугу на набережной в Турции. Видео © SHOT

Как выяснили журналисты, 38-летний Семён из Рязани прогуливался вместе с возлюбленной по набережной в районе Тедже. В какой-то момент пара заметила кота, который нёс в зубах необычную рыбу.

По словам очевидцев, фугу животному дали местные рыбаки. Россиянин понял, какую опасность представляет такой обед, и решил вмешаться. Мужчина вытащил рыбу из пасти кота и выбросил её обратно в море.

Фугу известна содержанием сильнейшего нейротоксина — тетродотоксина. При попадании в организм он способен вызвать тяжёлое отравление, паралич мышц и остановку дыхания. Эффективного противоядия от этого токсина не существует.

Ранее Life.ru рассказывал о появлении ядовитой фугу у российских берегов. В июне 2026 года необычных морских обитателей обнаружили в акватории Приморья. Специалисты связали их распространение с ранним прогревом воды и усилением Цусимского течения. В частности, в регионе заметили узорчатую рыбу-собаку, которая прежде встречалась преимущественно южнее. Уже в июле рыбаки начали практически ежедневно вылавливать фугу возле Владивостока. Опасные экземпляры попадались на крючки даже неподалёку от городского побережья.