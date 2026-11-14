Торчали только ушки: В Москве спасли котёнка с 10-метровой высоты и нашли ему семью
В Москве спасли котёнка, застрявшего на эстакаде на высоте более 10 метров
В Москве спасли двухмесячного котёнка, оказавшегося в ловушке на эстакаде. Обложка © Telegram /Спасатели СпасРезерв
В Москве спасли котёнка, застрявшего с внешней стороны автомобильной эстакады на высоте более 10 метров. Как сообщила пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» аленького пленника заметили рабочие, которые разглядели торчащие из-за парапета уши.
В Москве спасли двухмесячного котёнка, оказавшегося в ловушке на эстакаде. Видео © Telegram /Спасатели СпасРезерв
Необычный инцидент произошёл в районе Проектируемого проезда на участке Северо-Восточной хорды. Как животное оказалось в столь труднодоступном месте, остаётся загадкой. Чтобы исключить риск падения, прибывшие спасатели вместе со строителями растянули внизу защитный тент.
В Москве спасли двухмесячного котёнка, оказавшегося в ловушке на эстакаде. Фото © Telegram /Спасатели СпасРезерв
После этого двое сотрудников с альпинистским снаряжением выбрались на ограждение и перекрыли хвостатому пути к отступлению. Третий участник операции сумел осторожно подхватить малыша сачком и перенести в безопасное место. На этом опасные приключения четвероногого путешественника закончились.
В Москве спасли двухмесячного котёнка, оказавшегося в ловушке на эстакаде. Фото © Telegram /Спасатели СпасРезерв
Выяснилось, что спасённому котику всего два-три месяца. Несмотря на пережитое, внешне он оказался чистеньким, но очень голодным. После кормления малыш не переставал громко мяукать даже во время еды. Затем его отправили на обследование в дружественную спасательному отряду ветеринарную клинику в Серпухове.
В Москве спасли двухмесячного котёнка, оказавшегося в ловушке на эстакаде. Фото © Telegram /Спасатели СпасРезерв
При этом животное уже ждёт новая семья. Рабочие-вахтовики, которые первыми заметили торчащие на высоте уши, решили забрать находку себе. В ближайшие выходные они собираются вернуться домой в Белгород и увезти пушистого подопечного с собой. До отъезда он останется в тепле под присмотром ветеринаров.
Ранее Life.ru рассказывал о спасении котёнка, который несколько дней просидел за стеной цветочного магазина в Москве. Инцидент произошёл на улице Шухова, где продавщица услышала жалобное мяуканье из-за гипсокартонной перегородки. Самостоятельно добраться до животного женщина не смогла и обратилась за помощью. Сотрудники отряда «СпасРезерв» обследовали скрытое пространство с помощью специальной камеры и обнаружили малыша в нижней части конструкции.