В Москве спасли котёнка, застрявшего с внешней стороны автомобильной эстакады на высоте более 10 метров. Как сообщила пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» аленького пленника заметили рабочие, которые разглядели торчащие из-за парапета уши.

В Москве спасли двухмесячного котёнка, оказавшегося в ловушке на эстакаде. Видео © Telegram /Спасатели СпасРезерв

Необычный инцидент произошёл в районе Проектируемого проезда на участке Северо-Восточной хорды. Как животное оказалось в столь труднодоступном месте, остаётся загадкой. Чтобы исключить риск падения, прибывшие спасатели вместе со строителями растянули внизу защитный тент.

В Москве спасли двухмесячного котёнка, оказавшегося в ловушке на эстакаде. Фото © Telegram /Спасатели СпасРезерв

После этого двое сотрудников с альпинистским снаряжением выбрались на ограждение и перекрыли хвостатому пути к отступлению. Третий участник операции сумел осторожно подхватить малыша сачком и перенести в безопасное место. На этом опасные приключения четвероногого путешественника закончились.

В Москве спасли двухмесячного котёнка, оказавшегося в ловушке на эстакаде. Фото © Telegram /Спасатели СпасРезерв

Выяснилось, что спасённому котику всего два-три месяца. Несмотря на пережитое, внешне он оказался чистеньким, но очень голодным. После кормления малыш не переставал громко мяукать даже во время еды. Затем его отправили на обследование в дружественную спасательному отряду ветеринарную клинику в Серпухове.

В Москве спасли двухмесячного котёнка, оказавшегося в ловушке на эстакаде. Фото © Telegram /Спасатели СпасРезерв

При этом животное уже ждёт новая семья. Рабочие-вахтовики, которые первыми заметили торчащие на высоте уши, решили забрать находку себе. В ближайшие выходные они собираются вернуться домой в Белгород и увезти пушистого подопечного с собой. До отъезда он останется в тепле под присмотром ветеринаров.