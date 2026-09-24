«Начал тереться о ноги»: Котёнок-бродяга залез на полицейского во время службы и обрёл дом

Бездомный котёнок забрался на плечо московскому полицейскому прямо во время службы, мужчина не стал сбрасывать маленького наглеца, а просто приласкал его. Теперь кот живёт в доме правоохранителя и стал любимым членом семьи. О счастливом финале истории рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Котёнок забрался на полицейского и обрёл дом. Видео © Telegram / Ирина Волк

Сначала малыш подошёл к сотруднику полиции и начал тереться о его ноги. Затем котёнок вскарабкался мужчине на плечи и спокойно устроился рядом, словно уже сделал свой выбор. Полицейский решил не оставлять нового знакомого на улице и забрал его к себе. На опубликованных кадрах питомец уже осваивается в квартире и играет с хозяином.

«Вот этого котёнка я встретил на службе. Когда он подошёл ко мне, начал тереться о ноги, я решил, что этот кот должен быть в семье. Потому что такие животные сами не подходят. Вот такой красавчик!» — рассказал полицейский.

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