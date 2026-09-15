Спасённый в Ростове-на-Дону кот Арчи с татуировкой обрёл новый дом

Кот-сфинкс Арчи, на теле которого была набита татуировка с логотипом магазина, обрёл новый дом и чувствует себя хорошо. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала зоозащитница Елена Панова.

По её словам, животное попало к ней «через третьи руки» в тяжёлом состоянии. Арчи был истощён, его кожа оказалась покрыта язвами, а на бедре находилась татуировка. Самого человека, который сделал её коту, Панова не видела.

Ранее сообщалось, что татуировщик из Ростова-на-Дону использовал сфинкса как «тренировочную модель», а затем избавился от него. Через фонд помощи животным «Я потерялся» Арчи удалось пристроить к супружеской паре. По словам Пановой, питомец быстро восстановился: он хорошо ест, мурчит и спит вместе с новой хозяйкой. Татуировка на коже кота уже зажила и дополнительного лечения не требует. В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что заявлений по этому поводу в полицию не поступало.

Ранее Life.ru писал, что в Новосибирске спасателям пришлось вызволять женщину с балкона после того, как её кот захлопнул за ней дверь. Инцидент произошёл в одной из квартир на Абаканской улице. Хозяйка вышла на балкон подышать свежим воздухом. В этот момент за её спиной раздался щелчок — дверь закрылась, а открыть её самостоятельно женщина уже не смогла.