Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 20:01

Спасённый в Ростове-на-Дону кот Арчи с татуировкой обрёл новый дом

Обложка © MAX / Новости Ростова и Области

Обложка © MAX / Новости Ростова и Области

Кот-сфинкс Арчи, на теле которого была набита татуировка с логотипом магазина, обрёл новый дом и чувствует себя хорошо. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала зоозащитница Елена Панова.

По её словам, животное попало к ней «через третьи руки» в тяжёлом состоянии. Арчи был истощён, его кожа оказалась покрыта язвами, а на бедре находилась татуировка. Самого человека, который сделал её коту, Панова не видела.

Ранее сообщалось, что татуировщик из Ростова-на-Дону использовал сфинкса как «тренировочную модель», а затем избавился от него. Через фонд помощи животным «Я потерялся» Арчи удалось пристроить к супружеской паре. По словам Пановой, питомец быстро восстановился: он хорошо ест, мурчит и спит вместе с новой хозяйкой. Татуировка на коже кота уже зажила и дополнительного лечения не требует. В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что заявлений по этому поводу в полицию не поступало.

Неизвестный выстрелил в кота из арбалета в Пермском крае
Неизвестный выстрелил в кота из арбалета в Пермском крае

Ранее Life.ru писал, что в Новосибирске спасателям пришлось вызволять женщину с балкона после того, как её кот захлопнул за ней дверь. Инцидент произошёл в одной из квартир на Абаканской улице. Хозяйка вышла на балкон подышать свежим воздухом. В этот момент за её спиной раздался щелчок — дверь закрылась, а открыть её самостоятельно женщина уже не смогла.

Важнейшие новости о социальных проектах и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar