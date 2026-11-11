В Москве спасатели вызволили крошечного котёнка, застрявшего за гипсокартонной стеной цветочного магазина на улице Шухова. О необычной операции рассказали в поисково-спасательном отряде «СпасРезерв», сотрудники которого обнаружили животное с помощью специальной камеры.

В Москве спасли застрявшего в стене котёнка. Видео © МАКС / Спасатели СпасРезерв

Спасателей вызвала продавщица магазина, расположенного на цокольном этаже жилого дома. Девушка услышала жалобное мяуканье из-за стены, но самостоятельно добраться до малыша не смогла. Предположительно, котёнок провёл в замкнутом пространстве несколько дней.

Прибывшие спасатели обследовали полости за гипсокартонными перегородками с помощью гибкой камеры. Животное обнаружили в самом низу стены. Чтобы освободить малыша, специалисты аккуратно проделали небольшое отверстие и достали его руками.

После спасения котёнок несколько дней провёл в ветеринарном стационаре. Затем его передали опытной волонтёрке, которая занимается уходом за кошками и поможет определить дальнейшую судьбу малыша.