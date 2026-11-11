В Москве спасли котёнка, несколько дней просидевшего за стеной магазина
Обложка © МАКС / Спасатели СпасРезерв
В Москве спасатели вызволили крошечного котёнка, застрявшего за гипсокартонной стеной цветочного магазина на улице Шухова. О необычной операции рассказали в поисково-спасательном отряде «СпасРезерв», сотрудники которого обнаружили животное с помощью специальной камеры.
В Москве спасли застрявшего в стене котёнка. Видео © МАКС / Спасатели СпасРезерв
Спасателей вызвала продавщица магазина, расположенного на цокольном этаже жилого дома. Девушка услышала жалобное мяуканье из-за стены, но самостоятельно добраться до малыша не смогла. Предположительно, котёнок провёл в замкнутом пространстве несколько дней.
Прибывшие спасатели обследовали полости за гипсокартонными перегородками с помощью гибкой камеры. Животное обнаружили в самом низу стены. Чтобы освободить малыша, специалисты аккуратно проделали небольшое отверстие и достали его руками.
После спасения котёнок несколько дней провёл в ветеринарном стационаре. Затем его передали опытной волонтёрке, которая занимается уходом за кошками и поможет определить дальнейшую судьбу малыша.
Ранее Life.ru рассказывал о спасении кошки, которая четыре дня просидела в стене жилого дома на улице Куусинена в Москве. Животное оказалось в вентиляционной шахте на глубине около 36 метров. Чтобы добраться до него, спасателям «СпасРезерва» пришлось вместе с коммунальщиками искать подходящий участок стены и проделывать отверстия. После освобождения кошку напоили, накормили и показали ветеринарам.