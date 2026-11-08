В Стамбуле 32-летний гражданин Молдавии похитил из ювелирного магазина 200 колец, которые оказались пластиковыми муляжами. Мужчина принял выставленные в витрине образцы за настоящие золотые украшения и забрал их вместе с серьгами и браслетами. После кражи он попытался покинуть Турцию, однако полицейские задержали его в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, сообщает Habertürk.

Инцидент произошёл 4 ноября в районе Орхантепе стамбульского округа Картал. По данным следствия, злоумышленник заранее скопировал код пульта дистанционного управления защитными рольставнями магазина. После полуночи он открыл их, проник внутрь и вынес из витрины 200 колец, три золотые серьги и три браслета.

Однако большая часть добычи оказалась бесполезной. Владелец ювелирного салона объяснил, что вместо настоящих золотых колец выставил пластиковые копии в качестве защиты от воров. При этом серьги и браслеты были подлинными. Общий ущерб предприниматель оценил примерно в 150 тысяч турецких лир.

Кража попала на камеры видеонаблюдения. Изучив записи, оперативники установили личность подозреваемого и выяснили, что он собирается вылететь из страны на следующий день после преступления. Мужчину перехватили в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, где он пытался пройти на международный рейс.

Задержанным оказался гражданин Молдавии с инициалами Н. М. По информации следователей, он прибыл в Турцию 7 октября под видом туриста, однако изначально намеревался совершить кражу. После допроса подозреваемого доставили в суд, который постановил заключить его под стражу.

Ранее Life.ru сообщал о крупной краже в эстонском Таллинне, где преступники проникли в ювелирный магазин через дыру в потолке и похитили украшения на 500 тысяч евро. В ночь на 23 сентября злоумышленники пробрались в торговую точку Gold&Gem, расположенную в торговом центре T1. Утром сотрудница обнаружила вскрытый сейф и вызвала полицию. По словам управляющей магазина Сирье Устав, среди похищенного оказалось более двух килограммов золота. Правоохранители начали уголовное расследование.