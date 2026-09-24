Воры обнесли ювелирный магазин в Таллинне на €500 тысяч через дыру в потолке

Из ювелирного магазина в таллиннском торговом центре T1 похитили украшения, предварительный ущерб оценивается примерно в 500 тысяч евро. О краже сообщила Пыхьяская префектура полиции Эстонии.

Воры вынесли товары из магазина через дыру в потолке. Фото © пресс-служба прокуратуры Эстонии

Неизвестные проникли в магазин в ночь на 23 сентября. Сообщение о пропаже поступило в полицию на утро после ограбления. Для установления всех обстоятельств начато уголовное производство. По данным Delfi, пострадал магазин Gold&Gem. Его управляющая Сирье Устав рассказала, что среди похищенного — более двух килограммов золота. Подсчёт убытков ещё продолжается.

Сотрудница магазина обнаружила вскрытый сейф, когда пришла утром на работу, и вызвала охрану. Журналисты заметили под потолком помещения большую дыру, через которую, видимо, и проникли преступники. Представитель торгового центра подтвердила кражу и сообщила, что T1 сотрудничает со следствием. По её словам, остальные магазины продолжают работать.

Ранее российские туристы пожаловались на серию краж во время отдыха в Танзании. За последние несколько недель стало известно более чем о шести подобных случаях: у путешественников пропадали деньги, украшения и дорогая парфюмерия.