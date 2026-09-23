Bandera — to kurwa Hitlera: Необычная песня прогремела на митинге в Варшаве

Участники прошедшего в Варшаве марша «Польша за мир» хором исполнили песню со словами «Степан Бандера — проститутка Гитлера». Видео с акции опубликовала украинская журналистка Мирослава Бердник, пошутив, что в Польше появился «новый гимн, претендующий на то, чтобы стать хитом».

Поляки сочинили занятную песню про Бандеру. Видео © Telegram / Мирослава Бердник

На кадрах собравшиеся подхватывают повторяющуюся строчку о лидере Организации украинских националистов. В Сети запись также распространялась с указанием, что во время шествия звучал лозунг «Это не наша война».

Марш состоялся 20 сентября в центре Варшавы. Его организовала возглавляемая Гжегожем Брауном партия «Конфедерация польской короны». Участники выступали против дальнейшего вовлечения Польши в зарубежные конфликты и критиковали политику Варшавы в отношении Украины.

Тема Степана Бандеры и событий Второй мировой войны остаётся одной из наиболее болезненных в польско-украинских отношениях. В Польше особое место в исторической памяти занимает Волынская трагедия 1943–1944 годов, оценки которой неоднократно становились причиной споров между Варшавой и Киевом.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер Польши Дональд Туск призвал Киев не оправдывать преступления против поляков во время Волынской трагедии. При этом он подчёркивал, что исторические разногласия не должны разрушать нынешнее сотрудничество двух стран.