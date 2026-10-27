Бандера в пароле не спас: Российские хакеры развели офицера ВСУ через фейковую девушку

Российские хакеры получили доступ к служебным данным украинской бригады «Хартия» благодаря переписке одного из её офицеров с девушкой в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жертвой уловки стал младший лейтенант по имени Тарас, служащий в 13-й бригаде оперативного назначения «Хартия» на Купянском направлении. Мужчина познакомился в Сети с девушкой и несколько дней общался с ней, не подозревая, что аккаунт может быть поддельным.

После непродолжительной переписки офицер якобы захотел отправить новой знакомой цветы. Для этого он открыл присланную ему ссылку на служебном компьютере. По версии Mash, именно это позволило хакерам проникнуть в информационную систему подразделения.

Отдельной деталью истории стал пароль, который, по утверждению источника, совпадал с датой рождения Степана Бандеры. Предполагается, что хакеры получили доступ к служебным компьютерам и скопировали хранившуюся на них информацию.

Mash также сообщает, что среди похищенных материалов могли оказаться сведения о расположении радиолокационного оборудования ВСУ. По утверждению канала, информация была передана российским военным, а работа некоторых систем связи и радиоэлектронной разведки украинского подразделения оказалась нарушена.