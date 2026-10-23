Пошли по трубам и попали в ловушку: Попытка ВСУ повторить легендарный «Поток» завершилась провалом

Украинские военные попытались повторить российскую операцию «Поток» под Купянском Харьковской области, используя подземный трубопровод для выхода в тыл ВС РФ. Однако манёвр закончился уничтожением группы, в составе которой, предположительно, находились колумбийские наёмники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Труба, где ВСУ пытались устроить операцию «Поток». Видео © SHOT

По информации канала, бойцы украинской бригады «Хартия» преодолели по трубам более 15 километров. Они рассчитывали незаметно подобраться к российским позициям и оттеснить подразделения ВС РФ от Купянска за реку Оскол. В украинских соцсетях операцию представляли как успешное контрнаступление.

Однако, как отмечает SHOT, пока украинская группа продвигалась по подземным коммуникациям, военнослужащие 68-й мотострелковой дивизии сами обошли противника с тыла. В результате подразделение ВСУ было уничтожено. Среди погибших, по данным канала, оказался 41-летний украинский командир Андрей Чуба.

Российские бойцы также захватили вооружение и оборудование противника. В числе трофеев оказались два крупнокалиберных пулемёта Browning, два ПКМ, винтовка UAR-15, гранатомёт иностранного производства и защищённые радиостанции Motorola.

Кроме того, военнослужащим достались камеры украинской группы. Как сообщает SHOT, на устройствах сохранились кадры подземной операции.

Ранее Life.ru рассказывал о российской операции «Поток» в районе Суджи. В марте 2025 года бойцы ВС РФ использовали недействующий участок газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы скрытно преодолеть украинские позиции и выйти в тыл противника. Российские штурмовики прошли по трубе около 15 километров, после чего атаковали украинские подразделения. Операция стала одним из наиболее известных эпизодов боёв за Суджу в Курской области.