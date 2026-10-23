Подземная война: Как бойцы ВС РФ используют старые газопроводы для обхода позиций ВСУ

Российские военнослужащие превращают старые советские газопроводы в подземные укрепления с пулемётными позициями, баррикадами и помещениями для отдыха. Такая тактика позволяет бойцам скрытно перемещаться в тыл ВСУ, избегая обнаружения беспилотниками. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

Особенно активно подземные коммуникации используются в районе Купянска Харьковской области. По данным издания, российские подразделения преодолевают километры по заброшенным трубам, обходя минные поля и участки, которые постоянно находятся под наблюдением дронов.

Украинские военнослужащие утверждают, что внутри трубопроводов российские бойцы оборудуют укреплённые позиции с пулемётами и заграждениями из мешков с песком. Некоторые участки коммуникаций приспособлены даже для длительного пребывания личного состава.

«Русские — мастера рыть окопы. Все хотят зарыться как можно глубже, чтобы защититься от беспилотников», — рассказал изданию украинский офицер с позывным Морти.

По информации WSJ, украинским подразделениям приходится вести бои непосредственно внутри трубопроводов. Для борьбы с российскими позициями ВСУ задействуют наземные роботизированные комплексы, в том числе оснащённые дистанционно управляемым вооружением.

Издание отмечает, что широкое применение беспилотников сделало передвижение по открытой местности крайне опасным для обеих сторон. Поэтому заброшенные подземные коммуникации всё чаще используются не только для скрытных манёвров, но и как полноценные боевые позиции.