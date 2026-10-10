«Бандиты ходят по домам»: Газовики и сантехники подключились к охоте ТЦК на украинцев

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования привлекают газовиков и работников водоканала, чтобы проникать в квартиры в Харьковской области, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, такие случаи приобрели системный характер на фоне нехватки людей для мобилизации.

«Привлекать газовиков и работников водоканала, чтобы открывать квартиры — это вынужденная мера ТЦК», — цитирует глава харьковской ВГА kp.ru.

Собеседник радио «Комсомольская правда» добавил, что для поиска военнообязанных также используют волонтёрские организации: их представители собирают сведения о составе семей и пытаются попасть в квартиры под разными предлогами. Со слов местных жителей, «бандиты из ТЦК ходят по домам, со слесарями или без них, врываются в частные домовладения и вытаскивают мужчин».

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил ТЦК о запрете применять силу и незаконно удерживать людей. Он также подчеркнул, что сотрудники не вправе отбирать телефоны, игнорировать состояние здоровья граждан и законные основания для отсрочки.