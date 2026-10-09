В Харькове «людолов» покалечил 74-летнюю женщину

74-летняя женщина получила перелом шейки бедра и ключицы после падения во время конфликта с сотрудником территориального центра комплектования в Харькове. Инцидент произошёл во время так называемого оповещения, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики и очевидцев.

Военком толкнул пожилую женщину в Харькове и оставил её без помощи. Видео © Telegram / Политика Страны

На опубликованных кадрах мужчина в военной форме толкает пожилую женщину, после чего та падает на асфальт. По данным источника, у пострадавшей позже диагностировали перелом шейки бедра и ключицы.

Очевидцы утверждают, что находившиеся рядом сотрудники ТЦК не стали оказывать женщине помощь и не вызвали скорую. После произошедшего они сели в микроавтобус и уехали. Официальных комментариев харьковского ТЦК по этому эпизоду нет.

Ранее во Львове произошёл конфликт между женщиной и мужчиной, которого местные Telegram-каналы называли сотрудником ТЦК. Женщина снимала на телефон, как несколько мужчин окружили гражданского и пытались его увести. Во время перепалки она назвала участников происходящего «дебилами», после чего мужчина в форме ответил ей грубым оскорблением. Видео инцидента позднее распространилось в социальных сетях.